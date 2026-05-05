На ЗАЭС заявили об угрозе сотрудникам станции из-за атаки ВСУ на Энергодар

Украинские беспилотники атаковали Энергодар, создав прямую угрозу для персонала Запорожской атомной станции. Об этом ТАСС заявила официальный представитель ЗАЭС Евгения Яшина.

«Продолжаем фиксировать дроны ВСУ в районе города — спутника Запорожской АЭС. Атака противника на Энергодар угрожает безопасности атомщиков и их семей», — подчеркнула Яшина.

Напомним, 3 мая украинские дроны атаковали лабораторию радиационного контроля ЗАЭС. Данное учреждение обеспечивает постоянный мониторинг радиационной обстановки вокруг площадки станции, контроль метеорологических параметров и сбор данных для прогнозирования возможных сценариев реагирования в случае нештатных ситуаций. Любой инцидент вблизи ядерной станции может обернуться техногенной катастрофой.