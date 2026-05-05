МАГАТЭ зафиксировало ущерб после удара дрона по лаборатории ЗАЭС

Наблюдатели Международного агентства по атомной энергии признали наличие ущерба, который причинила лаборатории внешнего радиационного контроля Запорожской АЭС украинская атака 3 мая. Об этом агентство сообщило в социальной сети Х.

Команда МАГАТЭ посетила лабораторию внешнего радиационного контроля через день после удара беспилотника. Эксперты зафиксировали урон, нанесённый некоторой части оборудования для метеорологического мониторинга. Оборудование теперь не работает. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в сложившейся ситуации призвал к максимальной сдержанности. Он указал на необходимость избегать рисков для безопасности атомных станций.

«Команда МАГАТЭ сегодня (в понедельник. — Прим. Life.ru) посетила лабораторию внешнего радиационного контроля, через день после того, как по ней ударил беспилотник. Они (эксперты. — Прим. Life.ru) зафиксировали урон, нанесенный некоторой части оборудования для метеорологического мониторинга, которое теперь не работает», — говорится в публикации агентства в социальной сети Х.

Ранее эксперты Международного агентства по атомной энергии запросили разрешение на осмотр лаборатории внешнего радиационного контроля Запорожской АЭС, которую атаковал беспилотник. Атаку совершили украинские силы. Несмотря на инцидент, станция продолжала работать без сбоёв. Все системы функционировали в обычном режиме. Никто не пострадал, разрушений удалось избежать. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси указал на риски для ядерной безопасности.