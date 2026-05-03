МАГАТЭ запросило доступ к атакованной ВСУ лаборатории ЗАЭС

Эксперты Международного агентства по атомной энергии запросили разрешение на осмотр лаборатории внешнего радиационного контроля Запорожской АЭС, которую ранее атаковал беспилотник. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси указал на риски для ядерной безопасности, говорится в заявлении организации в соцсети X.

«Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подчеркнул, что любые атаки против ядерных объектов создают риски для ядерной безопасности», — говорится в заявлении агентства в соцсети X. Ситуация остаётся на контроле МАГАТЭ.