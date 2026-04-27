Захарова: Россия рассчитывает на непримиримость МАГАТЭ к атакам на ЗАЭС
Мария Захарова. Обложка © Life.ru
Москва призывает представителей МАГАТЭ и лично гендиректора организации Рафаэля Гроссии строжайшим образом отнестись к повторяющимся нападениям ВСУ на Запорожскую АЭС. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, напомнив о гибели сотрудника станции во время ударов со стороны Украины.
«Рассчитываем, что Секретариат МАГАТЭ и лично гендиректор Агентства Рафаэль Гросси будут непримиримы к чинимому Украиной беззаконию. Убеждены, что международное сообщество обязано вынести киевскому режиму заслуженный и суровый приговор, заставив его прекратить атаки на ЗАЭС и другие мирные ядерные объекты», — отметила дипломат.
Захарова подчеркнула, что Киев пренебрежительно относится к ядерной безопасность и «играет на нервах» у западных партнёров, устраивая опасные провокации вблизи ЗАЭС. Она добавила, что киевский режим во главе с Владимиром Зеленский продолжает тянуть деньги и военную помощь от зарубежных партнёров, но при этом создаёт радиологические угрозы прямо в центре Европы на эти средства.
Также Захарова выразила от лица всей России глубокие соболезнования семье и близким погибшего сотрудника Запорожской АЭС. Она напомнила, что Киев в очередной раз продемонстрировал свою кровавую и преступную сущность. Дипломат побагодарила сотрудников станции, продолжающих мужественно выполнять свой долг, несмотря на все угрозы.
Напомним, на территории Запорожской атомной электростанции в результате удара беспилотника погиб сотрудник предприятия. Атака пришлась по транспортному цеху станции. По информации ЗАЭС, погибший работал водителем. На станции предложили Киеву вспомнить уроки Чернобыля.
