Катастрофа на Чернобыльской АЭС преподала хороший урок всем будущим поколениям: безопасность на объекте зависит от его сотрудников, и они не должны становиться военными целями. Об этом сказала Киеву директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина, комментируя новые атаки со стороны ВСУ по станции, в результате чего погиб человек.

«В этих условиях особенно важно помнить уроки Чернобыля: безопасность атомной станции напрямую зависит от тех, кто на ней работает. Атомщики не должны становиться военными целями», — подчеркнула Яшина.

Ранее сообщалось, что на территории Запорожской атомной электростанции в результате удара беспилотника погиб сотрудник предприятия. Атака пришлась по транспортному цеху станции. По информации ЗАЭС, погибший работал водителем.