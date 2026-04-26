Запорожская АЭС на время полностью утратила внешнее энергоснабжение

На Запорожской атомной электростанции произошло кратковременное отключение внешнего энергоснабжения. Об этом ТАСС сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

Станция в течение часа питалась от резервных дизель-генераторов.

«Их включение произошло штатно, персонал отработал оперативно и профессионально», — уточнила Яшина.

Энергоснабжение собственных нужд ЗАЭС было восстановлено в полном объёме после того, как пропажа внешнего питания была устранена. Радиационный фон на станции и прилегающих территориях не превышает нормы.

Напомним, Запорожская АЭС находится под контролем российских сил с 2022 года. Несмотря на регулярные обстрелы со стороны ВСУ, станция работает в режиме обеспечения собственных нужд. Госкорпорация «Росатом» неоднократно заявляла о недопустимости создания угроз ядерной безопасности.

