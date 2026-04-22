В Харькове и Запорожье прогремели взрывы

Ночь на Украине проходит неспокойно. В Харькове местные жители слышали звуки взрывов. Мэр города Игорь Терехов уточнил, что обломки снаряда упали в Слободском районе.

Неспокойно и в Запорожье. Назначенный Киевом глава областной администрации Иван Федоров сообщил об одном взрыве. Специалисты уже приступили к осмотру территории.

Ранее сообщалось, что на предприятии рядом с городом Ровно произошёл взрыв, после которого начался пожар. По данным полиции, пострадали восемь человек.