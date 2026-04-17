Черниговская ТЭЦ на севере Украины прекратила работу после взрывов

В Чернигове на севере Украины временно прекратила работу местная ТЭЦ. Остановка произошла после серии взрывов в городе.

Объекты критической инфраструктуры получили повреждения, что отразилось на «стабильности их функционирования», сообщается на сайте горсовета. Жителям временно отключили горячее водоснабжение.

Когда именно удастся возобновить работу станции, пока неясно. «Масштаб повреждений требует детальной технической оценки», — пояснили в мэрии. Сейчас на месте трудятся аварийные бригады и инженеры.

Из-за инцидента без электричества остались около 6 тысяч абонентов в областном центре. Позже местные власти уточнили, что затронуты не только энергетические объекты, но и промышленные предприятия. На одном из них вспыхнул сильный пожар.

Напомним, ранее о взрыве сообщили в «Черниговоблэнерго». Сроки возвращения электричества там не назвали. Тем временем Минобороны отчиталось о массированном ударе возмездия по объектам ВПК Украины. Главной целью стали предприятия, где выпускают дроны средней и большой дальности, а также крылатые ракеты. Кроме этого, под удар попали объекты ТЭК, работающие на нужды ВСУ.