В Чернигове повреждён энергообъект

После взрыва в Чернигове на севере Украины повреждён энергетический объект. Без электроснабжения остались около шести тысяч абонентов. Об этом сообщили в компании «Черниговоблэнерго».

Инцидент произошёл в Черниговском районе, где зафиксировали повреждение инфраструктуры. В результате аварии часть жителей города осталась без электричества. По предварительным данным, отключение затронуло примерно шесть тысяч потребителей. Сроки возвращения света пока не уточняются.

Ранее сообщалось об ударе ВС РФ по зданию управления Службы безопасности Украины в Днепропетровске. В момент атаки внутри могли находиться не только сотрудники СБУ, но и иностранные специалисты, включая советников ЦРУ.