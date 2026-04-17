Вооружённые силы Российской Федерации 16 апреля нанесли удар по зданию управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Днепропетровске. Как рассказали ТАСС в подполье, в нём могли находиться не только сотрудники СБУ, но и советники ЦРУ.

В качестве косвенного признака их возможного присутствия источник упомянул прибытие на Украину самолёта Dornier 328-310 немецкой медицинской ЧВК ADAC, используемого для эвакуации тяжелораненых. В подполье заявляют, что целью удара стал один из ключевых узлов управления и разведывательной работы. Утверждается, что объект получил критические повреждения.

Кроме того, подчёркивается, что представители подполья участвовали в уточнении координат перед атакой и затем фиксировали последствия поражения, передавая информацию о масштабах разрушений.

Напомним, в ночь на 16 апреля взрывы прогремели сразу в нескольких крупных городах Украины — Киеве, Днепропетровске и Кропивницком. Они также звучали в Харькове и Ахтырке Сумской области. Владимир Зеленский заявил, что ВС России запустили по целям на Украине порядка 700 беспилотников, а также 19 баллистических и крылатых ракет. В связи с обстрелом главарь киевского режима напомнил об обещаниях союзников Украины по военным поставкам.