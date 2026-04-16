16 апреля, 09:08

Зеленский: РФ за сутки запустила по Украине порядка 700 дронов и 19 ракет

Последствия ночного удара по Киеву. Обложка © ДСНС Киева

За минувшие сутки ВС России запустили по целям на Украине порядка 700 беспилотников, а также 19 баллистических и крылатых ракет. Об этом заявил Владимир Зеленский. Он признал, что силы ПВО сбили далеко не все цели. Большинство из них летело в сторону Киева.

«Было почти 700 российских дронов за день и вечер накануне, и за ночь. Также были ракеты: 19 баллистических и ещё крылатых», — написал украинский диктатор.

В связи с обстрелом Зеленский напомнил об обещаниях союзников Украины по военным поставкам. Например, страны взяли «много политических обязательств, которые ещё не выполнены».

Ранее Владимир Зеленский заявил, что пять стран НАТО поддержали инициативу PURL по закупке вооружения для ВСУ. Речь идёт об Эстонии, Нидерландах, Бельгии, Норвегии и Литве.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Матвей Константинов
