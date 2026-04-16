Сводка СВО 16 апреля: ВС РФ освободили Волчанские Хутора, Киев потерял ДРГ в Константиновке, Зеленский признал катастрофу с Patriot

Армия России расширила буферную зону на границе Белгородской области, США отказались бесплатно вооружать ВСУ, украинцев предложили заместить мигрантами — дайджест Life.ru. 15 апреля, 21:07 Армия России расширила зону контроля у Волчанска.

Курская область 16 апреля: паника ВСУ из-за наступления ВС РФ

Группировка «Север» ВС РФ продолжает наступление вблизи Курской области. Бои идут за сумское село Новодмитровка. 21-я бригада ВСУ понесла значительные потери в районе Мирополья. Фиксируется продвижение в Сумском районе. Успехи ВС РФ в этом регионе признают на Западе.

— Россия значительно усиливает контроль над Сумской областью. Там наблюдается серьёзное продвижение российских войск. Думаю, не будет преувеличением сказать, что украинцы начинают паниковать по поводу ситуации там, — рассказал британский военный аналитик Александр Меркурис.

В Сумской области ликвидирован наёмник из Шри-Ланки. Хакуру Баддалаге Гедана Лахиру Кавинда Хатхурусингхе похоронили в Ровенской области. В общей сложности на Сумщине за сутки ВС РФ уничтожили свыше 140 противников, американский БТР М-113, австрийскую бронемашину Pinzgauer, пикапы, грузовики и БПЛА.

Харьковская область 16 апреля: освобождено село Волчанские Хутора

Армия России освободила Волчанские Хутора. Бойцы 128-й отдельной мотострелковой бригады при поддержке батальона «Ахмат-Запад» уничтожили здесь подразделения 113-й бригады Территориальной обороны и 157-й бригады ВСУ. Сюда же Киев бросал 48-й отдельный разведывательный батальон. Все попытки сдержать наступление военнослужащих группировки «Север» оказались безуспешны.

— Ближайшие цели для «северян» на этом — находящиеся восточнее сёла Покаляное, Зыбино, Караичное и Волоховка. Последние два расположены на важном перекрёстке, через который осуществляется логистика ВСУ на значительном участке границы с Шебекинским районом Белгородской области. Наш контроль над этими населённиками существенно затруднит для противника возможность бить вглубь российской территории, — считает военный корреспондент Александр Коц.

Военкор Тимофей Ермаков отмечает, что оперативной целью для ВС РФ на этом участке СВО является Белый Колодезь. Это важный логистический пункт ВСУ. В группировке «Север» заявляют, что в первую очередь взятие Волчанских Хуторов расширяет буферную зону на границе с Белгородской областью. Сейчас штурмовики заняты зачисткой близлежащих лесов.

Донецкая Народная Республика 16 апреля: «Баба-яга» сдала украинскую ДРГ

Основные бои в ДНР идут на севере республики и за Константиновку. В последней ВС РФ продвигаются внутри городской застройки и по флангам. Канал «Дневник десантника» сообщает о ликвидации трёх диверсионных групп противника. 12 боевиков удалось вычислить из-за «Бабы-яги». С этого БПЛА им сбрасывались грузы. Активную помощь в зачистке города от ВСУ нашим войскам оказывают военные лётчики.

— Наши ВКС очень серьёзно помогают. Работают как внутри городской застройки, так и в районе полуохвата. Там тоже по позициям применяют ФАБы, по более-менее крупным скоплениям противника, — рассказал в эфире канала «Россия-24» военный корреспондент Павел Кукушкин.

Карта СВО на 16 апреля 2026 года

Карта СВО на 16 апреля 2026 года. Группировка «Север» выбила ВСУ из Волчанских Хуторов. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

США отказываются покупать оружие для Украины: заявление Вэнса

Вице-президент США Джей Ди Вэнс подтвердил, что Вашингтон не участвует в покупке вооружения для Украины. Он считает, что отказ от обеспечения Киева оружием является важным достижением администрации Дональда Трампа.

— Мы сказали Европе, что если вы хотите покупать оружие, то можете это делать, но Соединённые Штаты больше не покупают оружие и не отправляют его на Украину. Мы просто ушли из этого бизнеса, — заявил Вэнс.

Судя по заявлениям Владимира Зеленского, у Украины есть проблемы с обеспечением американской техники боеприпасами. В частности, ракет не хватает для систем Patriot. И здесь виновата не только позиция Вашингтона по Киеву, но и конфликт на Ближнем Востоке.

— У нас сейчас такой дефицит, хуже уже некуда, — сказал Зеленский в интервью немецкому телеканалу ZDF.

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в этом году Украина получит отдельно на вооружение ещё 60 миллиардов долларов. Параллельно с этим траншем может последовать кредит из ЕС на 90 миллиардов евро. Глава Североатлантического альянса отметил, вооружение из США в рамках программы PURL продолжает поступать Киеву.

— По обе стороны Атлантики есть понимание, что Украина должна получать всё необходимое для продолжения борьбы, — подчеркнул Рютте.

Украине нужны мигранты: решение демографического кризиса

Глава Офиса миграционной политики Украины Василий Воскобойник заявил, что его государству нужно около 300 тысяч мигрантов ежегодно. По его словам, это позволит сдержать вымирание страны.

— И без войны у нас ежегодно рождалось около 200–250 тыс. человек, а умирало около полумиллиона. То есть каждый год чисто демографически количество населения сокращалось на 250–300 тыс. человек. Поэтому, чтобы сохранить количество нашего населения, мы должны привлекать из-за рубежа мигрантов именно в таком количестве, — сообщил чиновник.

Сам же он сомневается, что мигрантов удастся привлечь на Украину. По его словам, иностранные граждане сделают выбор в пользу более богатых стран, например, Польши или Германии. Это значит, что численность населения Украины будет постепенно сокращаться. В прошлом году глава Киевской школы экономики Тимофей Милованов прогнозировал, что к 2035-му украинцев останется всего от 10 до 15 миллионов.

Авторы Даниил Черных