Взрывы прогремели в трёх крупных городах Украины

Взрывы прогремели сразу в нескольких крупных городах Украины — Киеве, Днепропетровске и Кропивницком (Кировоградская область). Об этом пишут местные СМИ.

Подробности происшествий не приводятся, комментариев от властей пока не поступало.

Ранее этой ночью взрывы также звучали в Харькове и Ахтырке Сумской области.

Ранее киевляне сняли на видео пролёт ракеты «Искандер» над городом. На кадрах видно, как баллистическая ракета быстро проносится над оператором.