Взрывы прогремели в трёх крупных городах Украины
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kapustin Igor
Взрывы прогремели сразу в нескольких крупных городах Украины — Киеве, Днепропетровске и Кропивницком (Кировоградская область). Об этом пишут местные СМИ.
Подробности происшествий не приводятся, комментариев от властей пока не поступало.
Ранее этой ночью взрывы также звучали в Харькове и Ахтырке Сумской области.
Ранее киевляне сняли на видео пролёт ракеты «Искандер» над городом. На кадрах видно, как баллистическая ракета быстро проносится над оператором.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.