Взрыв произошёл на предприятии в городе Ровно на западной Украине

На предприятии рядом с городом Ровно днём 20 апреля произошёл взрыв, после которого начался пожар. По данным полиции, пострадали восемь человек. Как уточняют украинские СМИ со ссылкой на правоохранителей, один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии. Возгорание к этому моменту удалось локализовать.

В полиции отдельно подчеркнули, что речь идёт о предприятии, деятельность которого не связана с химическим производством. Сейчас на месте работают экстренные службы и руководство силовых ведомств. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

А ранее стало известно о теракте в Киеве, жервтами которого стали шесть человек. Мужчина с автоматом расстреливал прохожих в упор, затем укрылся в супермаркете с заложниками. Ранены свыше десяти человек, в том числе грудной младенец.