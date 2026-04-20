20 апреля, 12:08

Партия Радева лидирует на выборах с 44,6% голосов после обработки 98% протоколов

Обложка © ТАСС / Jaap Arriens/Sipa USA

Блок «Прогрессивная Болгария» бывшего президента Румена Радева побеждает на парламентских выбора 19 апреля. По данным Центральной избирательной комиссии (обработано 98,3% протоколов), он набрал 44,6% голосов.

«Прогрессивная Болгария» – 1 427 768 голосов, 44,659%», — сказано в онлайн-таблице. Следом идёт ГЕРБ-СДС — правоцентристская политическая коалиция, объединяющая партию «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ) и Союз демократических сил (СДС). У неё всего 13,4%.

Троянский конь или верный НАТОвец? Как Радев изменит отношения Болгарии и России

Ранее уже сообщалось, что партия бывшего президента Болгарии Румена Радева получила наибольшую поддержку на внеочередных парламентских выборах. Победу политика NYT назвала плохой новостью для Киева. Сам Радев уже заявил о намерении выстраивать равноправные отношения с Россией. В Кремле приветствовали его заявление.

Наталья Афонина
