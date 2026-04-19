Радев заявил о намерении выстраивать равноправные отношения с Россией

Лидер коалиции «Прогрессивная Болгария» Румен Радев после голосования на парламентских выборах заявил о планах выстраивать отношения с Россией на принципах равноправия. Политик сделал заявление после участия в голосовании в Софии в рамках досрочных выборов в парламент страны.

Он отметил необходимость движения в сторону обновления политического курса и формирования современной европейской модели развития. При этом Радев подчеркнул важность сохранения и развития внешних связей, включая диалог с Москвой. По его словам, взаимодействие должно строиться на взаимном уважении и равноправных условиях.

Голосование в Народное собрание проходит 19 апреля, а избирательные участки завершат работу вечером. Ожидается, что первые данные экзитполов начнут поступать сразу после закрытия участков, а предварительные итоги могут быть обнародованы в ближайшие дни.

Напомним, что в январе Радев объявил о решении покинуть пост президента Болгарии, чтобы принять участие в досрочных парламентских выборах. Политик связал это с затянувшимся кризисом, возникшим из-за неспособности партий договориться о формировании правительства.