В Европе перед выборами в Болгарии испугались «троянского коня» России

Кандидат в премьер-министры Болгарии Румен Радев лидирует в предвыборных опросах. Об этом сообщает газета The Financial Times со ссылкой на данные социологов. Французский депутат Европарламента Валери Айер высказала обеспокоенность по этому поводу.

Издание указывает, что политик, которого считают дружественно настроенным по отношению к России, имеет высокие шансы победить на парламентских выборах в воскресенье. Валери Айер в беседе с FT заявила, что она «очень обеспокоена» такой перспективой.

Она связала свои опасения с подходом Радева к России и её президенту. Депутат ЕП выразила мнение, что в критический момент это может привести к появлению прокремлёвского правительства.

«Зная подход Радева к Владимиру Путину и России, существует риск появления прокремлевского правительства в критический момент — он станет троянским конём Путина в Европе», — сказала Айлер.

В Брюсселе также проявляют беспокойство в связи с возможным избранием Румена Радева. Евросоюз относится к бывшему президенту Болгарии с насторожённостью. Отмечается, что Радев давно занимает позицию, близкую к линии Кремля по вопросу Украины. Он также неоднократно давал понять о своём желании возобновить импорт российской нефти. Политик в своей предвыборной риторике обещает побороть так называемое «мафиозное государство» в Болгарии.