20 апреля, 11:49

Троянский конь или верный НАТОвец? Как Радев изменит отношения Болгарии и России

Экс-сенатор Климов положительно оценил победу Радева на выборах в Болгарии

Обложка © ТАСС / Jaap Arriens/Sipa USA

Обложка © ТАСС / Jaap Arriens/Sipa USA

Победа на парламентских выборах в Болгарии партии экс-президента Румена Радева, которого на Западе называют пророссийским политиком, не приведёт к кардинальному развороту Софии в сторону Москвы, но может свидетельствовать об остывании антироссийских настроений в Европе, полагает член Совета по внешней и оборонной политике РФ Андрей Климов.

«Худший кошмар для ЕС»: Болгарский «преемник» Орбана напугал Запад

По его мнению, Радев не будет ставить палки в колёса Евросоюзу и НАТО, поскольку как президент страны он уже взаимодействовал с ними. Болгарского политика в Европе называют «троянским конём», однако впереди «натовского паровоза» бежать он не станет, хотя может проводить вполне взвешенный курс без «сверхъестественных пророссийских порывов».

«Он в юности своей всё-таки проходил подготовку в рамках Варшавского договора, знаком с Советской армией, и, в общем, родом из той же системы, что и я. Он вполне может проводить более сбалансированную политику, чем это делали до него», — отметил экс-сенатор в интервью «Ридусу».

Генерал, санкции и Русский мир: как Радев зачистил парламент Болгарии за одну ночь

Напомним, партия бывшего президента Болгарии Румена Радева получила наибольшую поддержку на внеочередных парламентских выборах. Победу политика NYT назвала плохой новостью для Киева. Сам Радев уже заявил о намерении выстраивать равноправные отношения с Россией. В Кремле приветствовали его заявление.

Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Борис Эльфанд
