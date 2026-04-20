Троянский конь или верный НАТОвец? Как Радев изменит отношения Болгарии и России

Победа на парламентских выборах в Болгарии партии экс-президента Румена Радева, которого на Западе называют пророссийским политиком, не приведёт к кардинальному развороту Софии в сторону Москвы, но может свидетельствовать об остывании антироссийских настроений в Европе, полагает член Совета по внешней и оборонной политике РФ Андрей Климов.

По его мнению, Радев не будет ставить палки в колёса Евросоюзу и НАТО, поскольку как президент страны он уже взаимодействовал с ними. Болгарского политика в Европе называют «троянским конём», однако впереди «натовского паровоза» бежать он не станет, хотя может проводить вполне взвешенный курс без «сверхъестественных пророссийских порывов».

«Он в юности своей всё-таки проходил подготовку в рамках Варшавского договора, знаком с Советской армией, и, в общем, родом из той же системы, что и я. Он вполне может проводить более сбалансированную политику, чем это делали до него», — отметил экс-сенатор в интервью «Ридусу».