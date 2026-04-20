Генерал, санкции и Русский мир: как Радев зачистил парламент Болгарии за одну ночь Бывший президент Болгарии Румен Радев, выступающий за прекращение военной помощи Украине и диалог с Россией, одержал уверенную победу на внеочередных парламентских выборах, которые прошли 19 апреля 2026 года. Подробно — в материале Life.ru. 20 апреля, 11:16

Коалиция «Прогрессивная Болгария», возглавляемая экс-президентом Болгарии Руменом Радевым, побеждает на парламентских выборах. Полномочия главы государства он сложил, чтобы в дальнейшем занять должность премьер-министра. Болгария — парламентская республика и основные решения принимает как раз глава кабинета министров.

Результаты голосования: «Прогрессивная Болгария» берёт большинство

Народное собрание Болгарии состоит из 240 депутатов. После подсчёта 91% голосов коалиция «Прогрессивная Болгария» набрала 44,7% и займёт минимум 131-е место. Партия ГЕРБ-СДС привела в парламент 39 человек. Блок «Продолжаем перемены — Демократическая Болгария» получит 38 мандатов. «Движение за права и свободы» нашло поддержку только 6,2% избирателей, а «Возрождение» — у 4,3%.

— Мы победили апатию, но недоверие к политикам в Болгарии все еще высоко. Нам предстоит много работы. Это только первый шаг в восстановлении доверия и общественного договора, — прокомментировал Радев результаты выборов.

«Болгарский Орбан»: что изменится для Украины и ЕС

Румен Радев известен своей позицией по конфликту на Украине. Ещё в 2021 году он публично заявлял, что Крым — часть России, а уже с 2023-го высказывался против поставок Киеву оружия и техники.

— Я не согласен с предоставлением боеприпасов, особенно из резервов болгарской армии. Как главнокомандующий, я несу чёткую ответственность за то, чтобы обороноспособность страны не была ослаблена, — заявил Радев во время визита Владимира Зеленского в Софию.

В 2026 году его позиция не поменялась. Экс-президент уверен, что у Украины нет возможности победить в этом конфликте. Что же касается России, то с Москвой Радев готов выстраивать отношения, «основанные на взаимном уважении и равноправии».

Особые отношения у Румена Радева с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Болгарский политик регулярно критикует власти ЕС за их подход к вопросу энергетики.

— Болгария следует европейскому пути, но Европа нуждается в критическом мышлении и прагматизме, в усилиях по восстановлению своей индустриальной силы. Если Европа хочет восстановить конкурентоспособность, то она должна занимать прагматичную позицию, без энергетических ресурсов она развиваться не может, — считает Радев.

Накалились их отношения и в преддверии минувших выборов. Фон дер Ляйен открыто поддержала противников Радева, что им было расценено как вмешательство в избирательный процесс. Лидера «Прогрессивной Болгарии» в Брюсселе уже окрестили «новым Орбаном».

— Есть риск, что в стране впервые появится парламентское большинство, которое не будет решительно привержено Европейскому союзу и НАТО. Едва ли оно будет открыто пророссийским, но может существенно отличаться от прежнего проевропейского большинства, — рассказал The New York Times профессор Софийского университета Даниел Смилов.

Несмотря на то что Радев выступает против вооружения Украины и имеет натянутые отношения с Брюсселем, мешать Евросоюзу спонсировать Киев он не намерен. В интервью телеканалу BTV Радев напомнил о своей позиции, озвученной в 2023 году.

— Кто хочет, тот пусть платит, мы не будем мешать, накладывать вето, но я не вижу смысла в том, чтобы мы за эту помощь платили, — сказал Радев.

Кто такой Румен Радев?

Румен Радев родился 18 июня 1962 года в городе Димитровград. Школу он окончил с золотой медалью. В 1987 году стал лучшим выпускником Университета воздушных сил имени Георгия Бенковского. Некоторое время обучался в США.

— Я натовский генерал, я первый болгарин, который окончил военно-воздушную академию в США, и я буду защищать наше евроатлантическое членство даже более активными средствами, чем сейчас, — сказал Радев в 2016 году.

Военная карьера генерал-майора Радева закончилась в 2016 году в должности командующего Военно-воздушными силами Болгарии. В этот же момент начинается его политический путь. В двух турах он смог победить на президентских выборах. 22 января 2017 года вступил в должность главы государства. В 2021-м он идёт на второй срок и опять побеждает.

Во время его правления Болгария оказалась в политическом кризисе, но вина за это лежит на премьер-министрах и парламенте. С 2021 года болгары выбирали депутатов восемь раз.

Авторы Даниил Черных