Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

20 апреля, 09:49

«Мы это приветствуем»: В Кремле оценили слова будущих властей Болгарии о диалоге с РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / eivanov

Москве приятно слышать, что будущие болгарские власти готовы к диалогу с Россией. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нам импорируют слова о готовности решать проблемы путём диалога. Мы это приветствуем. Мы тоже считаем, что любые противоречия, любые несостыковки взаимных интересов могут и должны решаться только за столом переговоров», – сказал представитель Кремля.

Он отметил важность переговорного подхода, но подчеркнул, что говорить о каких-либо серьёзных изменениях в общеевропейской политической атмосфере пока рано.

«Худший кошмар для ЕС»: Болгарский «преемник» Орбана напугал Запад

Напомним, что на внеочередных парламентских выборах в Болгарии, ставших уже восьмыми за последние пять лет, уверенно победила коалиция «Прогрессивная Болгария» во главе с экс-президентом страны Руменом Радевым. После этого он сразу заявил о готовности выстраивать диалог с Россией на равных.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Владимир Озеров
