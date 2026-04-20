«Мы это приветствуем»: В Кремле оценили слова будущих властей Болгарии о диалоге с РФ

Москве приятно слышать, что будущие болгарские власти готовы к диалогу с Россией. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нам импорируют слова о готовности решать проблемы путём диалога. Мы это приветствуем. Мы тоже считаем, что любые противоречия, любые несостыковки взаимных интересов могут и должны решаться только за столом переговоров», – сказал представитель Кремля.

Он отметил важность переговорного подхода, но подчеркнул, что говорить о каких-либо серьёзных изменениях в общеевропейской политической атмосфере пока рано.