«Мы это приветствуем»: В Кремле оценили слова будущих властей Болгарии о диалоге с РФ
Москве приятно слышать, что будущие болгарские власти готовы к диалогу с Россией. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нам импорируют слова о готовности решать проблемы путём диалога. Мы это приветствуем. Мы тоже считаем, что любые противоречия, любые несостыковки взаимных интересов могут и должны решаться только за столом переговоров», – сказал представитель Кремля.
Он отметил важность переговорного подхода, но подчеркнул, что говорить о каких-либо серьёзных изменениях в общеевропейской политической атмосфере пока рано.
Напомним, что на внеочередных парламентских выборах в Болгарии, ставших уже восьмыми за последние пять лет, уверенно победила коалиция «Прогрессивная Болгария» во главе с экс-президентом страны Руменом Радевым. После этого он сразу заявил о готовности выстраивать диалог с Россией на равных.
