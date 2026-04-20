Партия бывшего президента Болгарии Румена Радева получила наибольшую поддержку на внеочередных парламентских выборах. Об этом свидетельствуют предварительные итоги голосования.

Подсчёт голосов продолжается, но расстановка сил уже понятна. «Прогрессивная Болгария» набирает около 37–40%. В парламент, как ожидается, пройдут не более шести политических сил, несмотря на то что всего в стране зарегистрированы сотни партий.

Для формирования правительства победителям потребуется коалиция. Среди возможных партнёров — блок «ГЕРБ-СДС» во главе с Бойко Борисовым и объединение «Продолжаем перемены — Демократическая Болгария». Также в парламент проходят менее крупные силы, включая «Возрождение» и социалистов.

Среди заявленных приоритетов победившей партии — проведение реформ и наведение порядка в ключевых государственных институтах.

Ранее сообщалось, что после завершения досрочных парламентских выборов лидер коалиции «Прогрессивная Болгария» Румен Радев обозначил ориентиры будущего внешнеполитического курса. Он подчеркнул важность выстраивания отношений с Россией, а также заявил о необходимости обновления внутренней политики и перехода к более современной европейской модели развития. Прежде Радев отрицал эффективность военной помощи Киеву и критиковал соглашение о безопасности, которое София заключила с режимом Владимира Зеленского.

62-летний Румен Радев был президентом Болгарии с 2017 по 2026 год.