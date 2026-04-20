«Худший кошмар для ЕС»: Болгарский «преемник» Орбана напугал Запад

Победитель парламентских выборов в Болгарии способен стать новой головной болью для Брюсселя, пишет британское издание Telegraph. Речь идёт о Румене Радеве — главе блока «Прогрессивная Болгария».

В материале отмечается: политик готовится занять место Виктора Орбана. Авторы называют это «худшим кошмаром для Евросоюза», опасаясь, что фигура Радева подорвёт единство западных стран по украинскому вопросу.

По данным издания, после ухода венгерского премьера бывший президент Болгарии может стать главным рупором сил, скептически настроенных к киевскому режиму. Он не раз высказывался против отправки оружия и призывал к переговорам с Москвой.

Журналисты напоминают, что София обладает правом вето. Используя этот рычаг, лидер «Прогрессивной Болгарии» способен затягивать выделение помощи или блокировать антироссийские санкции.

На досрочных парламентских выборах в Болгарии, которые стали восьмыми за последние пять лет, убедительную победу одержала коалиция «Прогрессивная Болгария» под руководством бывшего президента Румена Радева, набрав около 44,5% голосов после обработки значительной части бюллетеней. Второе место заняла коалиция «Продолжаем перемены – Демократическая Болгария» примерно с 14% голосов, а третье – центристско-популистская коалиция ГЕРБ–СДС экс-премьера Бойко Борисова, получившая около 13%. Явка избирателей составила около 47%, что выше, чем на предыдущих выборах.