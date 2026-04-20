20 апреля, 09:16

NYT назвала плохой новостью для Киева победу партии Радева на выборах в Болгарии

Обложка © ТАСС / EPA

Обложка © ТАСС / EPA

Победа коалиции «Прогрессивная Болгария» на парламентских выборах ызывает беспокойство у Запада. Американское издание New York Times считает, что такой исход станет неприятным сигналом для киевского режима.

Эксперт Даниел Смилов из Софийского университета в беседе с журналистами предположил: победитель, скорее всего, возобновит закупки российских энергоносителей и заблокирует выделение военной помощи Украине.

«Радикальных шагов вроде выхода из НАТО я не жду. Однако впервые может сформироваться парламентское большинство, которое не будет железно привержено евроатлантическому курсу», — отметил профессор. По его словам, новая власть вряд ли станет откровенно пророссийской, но прежнего проевропейского консенсуса уже не будет.

В издании напомнили, что недавно глава коалиции, экс-президент Болгарии Румен Радев жёстко раскритиковал временное правительство за поспешное соглашение с Владимиром Зеленским. Он также назвал неудачным момент для вступления в еврозону, посетовав, что это решение не вынесли на референдум.

Британская Telegraph уже окрестила Радева «кошмаром для Евросоюза». Аналитики Politico добавляют: его риторика по украинскому вопросу фактически совпадает с московской, и он не скрывает желания вернуться к импорту российской нефти.

В Европе перед выборами в Болгарии испугались «троянского коня» России
В Европе перед выборами в Болгарии испугались «троянского коня» России

Восьмые за последние пять лет досрочные парламентские выборы в Болгарии принесли уверенную победу коалиции «Прогрессивная Болгария», которую возглавляет экс-президент Румен Радев. После обработки значительной доли бюллетеней она набирает около 44,5% голосов. На втором месте с примерно 14% — коалиция «Продолжаем перемены – Демократическая Болгария». Третью строчку занимает центристско-популистское объединение ГЕРБ–СДС во главе с бывшим премьером Бойко Борисовым, получившее около 13%. Явка составила порядка 47%, что превышает показатель предыдущих выборов.

Никита Никонов
