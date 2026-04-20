Минус 10 офицеров: ФАБы превратили ротацию вторгшейся под Курск бригады ВСУ в похороны

Российская авиация нанесла мощный удар по украинской 21-й механизированной бригаде, участвовавшей во вторжении в Курскую область в 2024 году. Ликвидированы 10 офицеров, пишут бойцы группировки войск РФ «Север» в Телеграм-канале «Северный ветер».

Наши военные с помощью дронов отследили перемещение командиров. Бригада организовала командный пункт в лесу возле населённого пункта Малая Рыбица. В момент ротации личного состава ВС РФ нанесли удар фугасными авиабомбами прямо по пункту управления.

Также штурмовики группировки «Север» продвинулись на полкилометра в районе Новодмитровки и ведут активные бои в Сумском, Шосткинском и Краснопольском районах. Также отражена контратака восточнее Таратутино: большая часть наступавших уничтожена, одного военного взяли в плен. Потери ВСУ уточняются.

Ранее сапёры 49-й общевойсковой армии с помощью беспилотника заминировали маршрут и уничтожили бронеавтомобиль ВСУ. Во время разведки на правобережье Днепра расчёты БПЛА обнаружили движение техники, после чего сбросили взрывное устройство на её пути. Автомобиль был уничтожен.