Сапёры ВС РФ подорвали бронемашину ВСУ, заминировав маршрут дронами

Сапёры 49-й общевойсковой армии уничтожили бронеавтомобиль ВСУ, заминировав маршрут с помощью БПЛА. Об этом в своём телеграм-канале рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Во время разведки на правобережье Днепра расчёты беспилотных систем группировки «Днепр» обнаружили движение боевой бронированной машины.

При помощи дрона сапёры сбросили взрывное устройство на пути вражеской техники. В результате автомобиль был уничтожен.

