Минобороны: За сутки ПВО РФ уничтожила 274 беспилотника ВСУ

Российские системы противовоздушной обороны за сутки перехватили сотни воздушных целей, включая беспилотники и ракеты. Об сообщили в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, за последние 24 часа уничтожены 274 беспилотника самолётного типа, использовавшиеся украинской стороной. Кроме того, расчёты ПВО перехватили реактивный боеприпас системы HIMARS американского производства. Также ликвидирована управляемая ракета «Нептун» большой дальности.

В сводке отдельно отмечается уничтожение шести управляемых авиационных бомб. Все цели были обнаружены и поражены в воздухе. В Минобороны подчеркнули, что средства противовоздушной обороны продолжают выполнять задачи по отражению атак и защите воздушного пространства.

Ранее сообщалось, что ночью силы противовоздушной обороны также отражали атаки беспилотников. Было перехвачено и уничтожено 13 аппаратов. Цели фиксировались сразу в нескольких регионах. Устройства сбили над Белгородской, Курской и Ростовской областями.