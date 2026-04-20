Пьяный ВСУшник на самоволке избил ребёнка и угрожал оружием прохожим в Одессе

В Одессе пьяный боец ВСУ, самовольно покинувший воинскую часть, начал разбойничать на улице и даже побил ребёнка. Украинская полиция опубликовала видео задержания хулигана.

Боец во время самоволки напился и начал угрожать прохожим оружием, а затем избил несовершеннолетнего. Неизвестно, что из этого стало для полиции последней каплей, однако после этого военный был задержан.

Двое полицейских выяснили, где обитает хулиган и пробрались на участок его дома. Дальнейшее задержание было делом техники, ведь он вышел к ним сам, хоть и пытался оказать сопротивление.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Одессе сотрудники ТЦК жестокого избили и затолкали в машину 16-летнего парня, решив, что это потенциальный призывник. Его залили перцовым баллом и ударили ногой в спину. В дело вмешались прохожие, а военкомы в итоге просто уехали.