Число жертв теракта в Киеве увеличилось, среди них — музыкант из «Друге Сонце»

Число погибших в результате теракта в Киеве увеличилось до семи человек. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

Новые данные появились после смерти одного из пострадавших. По информации медиков, мужчина, получивший тяжёлые травмы, скончался в больнице. Врачи сделали всё, что было в их силах.

В настоящее время в медицинских учреждениях остаются семь раненых, среди них есть ребёнок. Также стало известно, что среди погибших оказался музыкант группы «Друге Сонце» Игорь Савченко, сообщил УНИАН.