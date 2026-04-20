Число жертв теракта в Киеве увеличилось, среди них — музыкант из «Друге Сонце»
Число погибших в результате теракта в Киеве увеличилось до семи человек. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.
Новые данные появились после смерти одного из пострадавших. По информации медиков, мужчина, получивший тяжёлые травмы, скончался в больнице. Врачи сделали всё, что было в их силах.
В настоящее время в медицинских учреждениях остаются семь раненых, среди них есть ребёнок. Также стало известно, что среди погибших оказался музыкант группы «Друге Сонце» Игорь Савченко, сообщил УНИАН.
Ранее сообщалось, что после инцидента со стрельбой в Киеве, где погибли шесть человек, на Украине вновь подняли вопрос о разрешении гражданским владеть короткоствольным оружием. Начато расследование, в том числе в отношении действий полицейских, которые попали на видео во время бегства с места происшествия. Главный патрульный Украины ушёл в отставку из-за побега полиции с места теракта.
