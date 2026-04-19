На видео сняли позорный побег полицейских в Киеве при первых звуках стрельбы

Министерство внутренних дел Украины займётся проверкой действий полицейских, которые сбежали, услышав звуки выстрелов в Киеве. Об этом заявил глава ведомства Игорь Клименко.

На кадрах с места событий видно, как двое полицейских бродят около раненого человека. Спустя пару секунд во дворе гремят выстрелы, а блюстители правопорядка со всех ног убегают прочь под испуганные крики, бросив людей. Один из гражданских падает замертво.

«Поручил провести служебное расследование действий полицейских во время теракта в Киеве и предоставить всю информацию в ГБР», — сказал Клименко.