Главный патрульный Украины ушёл в отставку из-за бегства полиции с места теракта
Начальник департамента патрульной полиции Украины Евгений Жуков уходит в отставку со своего поста после скандала с патрульными полицейскими, которые вчера прибыли на место теракта в Киеве, но скрылись после первых выстрелов. Об увольнении он объявил во время пресс-конференции.
«Я как боевой офицер принял решение подать рапорт на увольнение с должности, которую я занимаю. Я думаю, так будет справедливо», — сказал Жуков.
Евгений Жуков (известный по позывному Маршал) — украинский военный и государственный деятель, генерал полиции 3-го ранга. Свой пост занимал с сентября 2015 года.
Напомним, во время стрельбы в Голосеевском районе Киева были убиты шесть человек. Ранены ещё более 10, включая грудного младенца. Имя подозреваемого — Дмитрий Васильченков. Случившееся квалифицируют как теракт. Во время ЧП на видео попало бегство полицейских, бросивших людей погибать. Против них началось расследование.
