19 апреля, 14:06

Главный патрульный Украины ушёл в отставку из-за бегства полиции с места теракта

Обложка © patrol.police.gov.ua

Начальник департамента патрульной полиции Украины Евгений Жуков уходит в отставку со своего поста после скандала с патрульными полицейскими, которые вчера прибыли на место теракта в Киеве, но скрылись после первых выстрелов. Об увольнении он объявил во время пресс-конференции.

«Я как боевой офицер принял решение подать рапорт на увольнение с должности, которую я занимаю. Я думаю, так будет справедливо», — сказал Жуков.

Евгений Жуков (известный по позывному Маршал) — украинский военный и государственный деятель, генерал полиции 3-го ранга. Свой пост занимал с сентября 2015 года.

«Поубиваю кого хочешь»: Устроивший стрельбу в Киеве хранил дома арсенал оружия
Напомним, во время стрельбы в Голосеевском районе Киева были убиты шесть человек. Ранены ещё более 10, включая грудного младенца. Имя подозреваемого — Дмитрий Васильченков. Случившееся квалифицируют как теракт. Во время ЧП на видео попало бегство полицейских, бросивших людей погибать. Против них началось расследование.

* Внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Владимир Озеров
