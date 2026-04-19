Главный патрульный Украины ушёл в отставку из-за бегства полиции с места теракта

Начальник департамента патрульной полиции Украины Евгений Жуков уходит в отставку со своего поста после скандала с патрульными полицейскими, которые вчера прибыли на место теракта в Киеве, но скрылись после первых выстрелов. Об увольнении он объявил во время пресс-конференции.

«Я как боевой офицер принял решение подать рапорт на увольнение с должности, которую я занимаю. Я думаю, так будет справедливо», — сказал Жуков.

Евгений Жуков (известный по позывному Маршал) — украинский военный и государственный деятель, генерал полиции 3-го ранга. Свой пост занимал с сентября 2015 года.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.