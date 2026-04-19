«Поубиваю кого хочешь»: Устроивший стрельбу в Киеве хранил дома арсенал оружия

Сосед Дмитрия Васильченкова, который накануне расстрелял шесть человек в Киеве, рассказал, что бывал у него в квартире и видел запасы оружия ещё до случившегося. По словам пенсионера, преступник сам говорил ему, что может «убить кого угодно». Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

«Я у него был в квартире когда-то, нужно было наладить телефон, потому что пропала связь. Я захожу к нему в комнату, а у него там десятков пять патронов, автомат, пистолет, кобура лежала», — рассказал мужчина.

Пенсионер признался, что ипугался даже посмотреть в сторолу оружия. При этом Васильченков спокойно заявлял, что никого не боится, может себя защитить и «поубивать кого хочешь».

Напомним, Дмитрий Васильченков расстреливал из автомата прохожих в упор в Киеве, затем забаррикадировался в супермаркете и взял заложников. Преступник ликвидирован в ходе штурма. Произошедшее квалифицируют как теракт. Погибли шестеро. Пострадали больше 10 человек, среди них — младенец. Васильченков был принудительно призван в Киеве несколько дней назад, однако сбежал из воинской части, прихватив оружие.