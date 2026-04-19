Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

19 апреля, 07:19

Полицейских, бросивших раненых погибать на месте теракта в Киеве, отстранили

Сотрудников полиции, бросивших людей во время вчерашней стрельбы в Киеве, отстранили от исполнения обязанностей на период служебной проверки. Об этом в соцсетях сообщил глава киевского ГУ Нацполиции Иван Выговский.

Руководство приняло решение временно отстранить полицейских, которые не выполнили свой долг и оставили граждан без защиты в момент вооружённого нападения, пишет он. Служебное расследование должно установить все обстоятельства их действий.

Эксперты будут изучать опубликованные в сети видео, чтобы выяснить, чем руководствовались полицейские, удрав от людей, которым нужна была их помощь.

На видео сняли позорный побег полицейских в Киеве при первых звуках стрельбы
По уточнённой информации, в результате стрельбы в Голосеевском районе Киева погибли шесть человек. Ранены более десяти, включая четырёхмесячного младенца. Напомним, вооружённый автоматом злоумышленник расстреливал прохожих в упор, затем забаррикадировался в супермаркете и взял заложников. При штурме преступника ликвидировали. Украинские СМИ называют имя подозреваемого — Дмитрий Васильченков. Событие квалифицировано как теракт.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

Обложка © УНИАН

Владимир Озеров
