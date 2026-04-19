Полицейских, бросивших раненых погибать на месте теракта в Киеве, отстранили

Сотрудников полиции, бросивших людей во время вчерашней стрельбы в Киеве, отстранили от исполнения обязанностей на период служебной проверки. Об этом в соцсетях сообщил глава киевского ГУ Нацполиции Иван Выговский.

Руководство приняло решение временно отстранить полицейских, которые не выполнили свой долг и оставили граждан без защиты в момент вооружённого нападения, пишет он. Служебное расследование должно установить все обстоятельства их действий.

Эксперты будут изучать опубликованные в сети видео, чтобы выяснить, чем руководствовались полицейские, удрав от людей, которым нужна была их помощь.