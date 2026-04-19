На Украине завели дело на полицейских, сбежавших с места теракта в Киеве

На украинских полицейских, которые покинули место преступления во время стрельбы в Киеве, завели уголовное производство. Об этом заявил генеральный прокурор страны Руслан Кравченко.

Сотрудников подозревают по части 3 статьи 367 УК Украины (служебная халатность, повлёкшая тяжкие последствия). В настоящее время проводится досудебное расследование.

«Все действия правоохранителей в момент критической угрозы жизни граждан, в том числе эпизод с оставлением в опасности малолетнего ребёнка и несвоевременным прекращением действий нападающего, получат надлежащую правовую оценку», — заявил генпрокурор.

Он также опроверг информацию о гибели матери 12-летнего мальчика во время теракта. По словам чиновника, на самом деле погибла его сестра, а мать сейчас находится в больнице.

Напомним, в результате стрельбы в Голосеевском районе Киева погибли шесть человек. Ранены свыше десяти, включая грудного младенца. Мужчина с автоматом стрелял в прохожих в упор, затем заперся в супермаркете с заложниками. Силовики уничтожили его при штурме. Местные СМИ сообщают имя подозреваемого — Дмитрий Васильченков. Случившееся квалифицируют как теракт.