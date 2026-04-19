Глава центра по противодействию дезинформации при украинском СНБО Андрей Коваленко предложил легализовать короткоствольное оружие для гражданских лиц. Свою идею он высказал после стрельбы в Киеве, где погибли шесть человек.

«Гражданские должны иметь оружие для самозащиты. Легализация «короткоствола» давно необходима. Это моё личное мнение», — написал он в своём телеграм-канале.

Инициатива представителя киевского режима вызвала резкую критику среди местных жителей. В комментариях под публикациями украинских СМИ предложение назвали «дебильным» и бредовым.

Авторы постов считают, что после такой реформы на Украине начнутся ещё больший хаос и беспредел. Граждане предложили противоположную меру — пресекать бесконтрольную выдачу оружия.

Напомним, жертвами стрельбы в Голосеевском районе Киева стали шесть человек. Ранены свыше десяти человек, в том числе грудной младенец. Мужчина с автоматом расстреливал прохожих в упор, затем укрылся в супермаркете с заложниками. В ходе штурма преступник был уничтожен. Подозреваемого звали Дмитрий Васильченков. Событие квалифицировано как теракт.