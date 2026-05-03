Пострадавших во время атаки ВСУ на Запорожскую АЭС нет

В Запорожской области никто не пострадал во время атаки ВСУ на лабораторию радиационного контроля ЗАЭС. Кроме того, объект не получил серьёзных повреждений. Об этом рассказала пресс-служба атомной электростанции.

«Работа станции и всех систем осуществляется в штатном режиме», — сказано в тексте.

Представители АЭС напомнили, что непрекращающиеся попытки ВСУ ударить по станции несут угрозу ядерной безопасности и системе контроля радиационной обстановки. Сама лаборатория контроля, куда на этот раз целились украинские военные, обеспечивает мониторинг атмосферы, чтобы в случае внештатной ситуации специалисты оперативно приняли меры реагирования.

Как сообщалось, украинские войска совершили атаку с помощью беспилотного летательного аппарата на лабораторию внешнего радиационного контроля Запорожской атомной станции. Сейчас работа АЭС и всех систем осуществляется в штатном режиме.