Пострадавших во время атаки ВСУ на Запорожскую АЭС нет
Запорожская АЭС. Обложка © Telegram / ЗАЭС. Официально
В Запорожской области никто не пострадал во время атаки ВСУ на лабораторию радиационного контроля ЗАЭС. Кроме того, объект не получил серьёзных повреждений. Об этом рассказала пресс-служба атомной электростанции.
«Работа станции и всех систем осуществляется в штатном режиме», — сказано в тексте.
Представители АЭС напомнили, что непрекращающиеся попытки ВСУ ударить по станции несут угрозу ядерной безопасности и системе контроля радиационной обстановки. Сама лаборатория контроля, куда на этот раз целились украинские военные, обеспечивает мониторинг атмосферы, чтобы в случае внештатной ситуации специалисты оперативно приняли меры реагирования.
Как сообщалось, украинские войска совершили атаку с помощью беспилотного летательного аппарата на лабораторию внешнего радиационного контроля Запорожской атомной станции. Сейчас работа АЭС и всех систем осуществляется в штатном режиме.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.