Система энергоснабжения Запорожской области серьёзно повреждена из-за атак ВСУ

В Запорожской области энергетическая инфраструктура получила серьёзные повреждения после серии атак со стороны Украины, сейчас ведутся восстановительные работы, сроки их завершения не называются. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«В результате целенаправленных массированных атак противника на объекты энергетической инфраструктуры Запорожской области наша система электроснабжения получила серьёзные повреждения. Часть муниципалитетов удалось подключить к электроснабжению», — уточнил он в Max. Работы продолжаются.

Как сообщалось накануне, в Запорожской области кратковременные отключения электроэнергии затронули почти все населённые пункты. Наиболее серьёзные перебои со светом фиксируются в Энергодаре, рядом с которым находится ЗАЭС. Работы по восстановлению продолжаются после серии украинских атак.