Двое детей в тяжёлом состоянии после атаки БПЛА на Херсонщине, их мать в шоке

Два ребёнка, пострадавших при атаке украинского беспилотника на границе Херсонской и Запорожской областей, находятся в тяжёлом состоянии. Третий — в состоянии средней тяжести, сообщили в Минздраве Республики Крым. Их мать беременна четвёртым ребёнком и сейчас находится в тяжёлом психоэмоциональном состоянии.

«В настоящее время состояние двоих детей оценивается как тяжёлое, третьего ребёнка — как средней степени тяжести. Пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Напомним, в результате атаки украинского БПЛА пострадали трое детей. Двое из них уже экстренно доставлены на лечение в Симферополь. Состояние третьего, 15-летнего подростка, остаётся крайне тяжёлым. Изначально врачи планировали направить его в Мелитополь, однако в местных больницах не нашлось возможностей для оказания необходимой медпомощи.