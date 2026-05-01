В Белгородской области за сутки двое погибли и двое ранены при атаках ВСУ

В Белгородской области за минувшие сутки в результате атак Вооружённых сил Украины погибли два человека, ещё двое получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В Волоконовском округе дрон атаковал мотоцикл, на котором ехали двое молодых людей 18 и 15 лет — они скончались на месте. В Белгородском округе в посёлке Дубовое от удара беспилотника ранен мужчина, его госпитализировали. В Валуйском округе в результате детонации дрона пострадала женщина — после оказания помощи она отправилась на амбулаторное лечение.

Повреждения получили десятки объектов. В посёлке Дубовое пострадали коммерческое здание, многоквартирный дом, два легковых и один грузовой автомобиль. В селе Таврово — коммерческий объект и четыре машины. В селе Никольское — легковушка и три частных дома, в селе Ясные Зори — автомобиль и два дома, в селе Красный Октябрь — помещение на территории предприятия, в Разумном — коммерческий объект.

В Грайворонском округе повреждены две многоэтажки, частные дома, легковые и грузовые автомобили, сельхозпредприятие. В Шебекинском округе — МКД, грузовая и легковая машины, частные дома, оборудование на предприятии. Также есть разрушения в Борисовском и Краснояружском округах.

