Энергодар уже сутки остаётся без света из-за налётов ВСУ

В Запорожской области Энергодар уже сутки остаётся без электричества из-за атак украинской армии на соответствующие объекты инфраструктуры. Об этом сообщил в соцсети глава населённого пункта Максим Пухов. Он добавил, что запасы топлива обеспечивают работу дизель-генераторов на важных объектах.

«Энергодар уже почти сутки в режиме блэкаута. Как и по всей области ситуация с электроснабжением сложная. Энергетики работают в режиме 24/7. Медсанчасть, водоснабжение водоотведение обеспечены электроэнергией», — говорится в тексте.

Как сообщалось, 30 апреля город Энергодар Запорожской области был обесточен вследствие атаки со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) на линию электропередачи, обеспечивающую электроэнергией населённый пункт. Ремонтные работы прерываются из-за новых угроз со стороны ВСУ. Энергодар — город, расположенный вблизи Запорожской АЭС.