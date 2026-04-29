Захарова назвала энерготерроризм визитной карточкой киевского режима

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сделала резкое заявление в связи с последними атаками на энергетическую инфраструктуру в Запорожской области. По её словам, энергетический терроризм прочно вошёл в «визитную карточку» киевского режима. Поводом для такой характеристики стали события 28 апреля.

В этот день ВСУ направили четыре беспилотных аппарата для удара по объектам городского хозяйства в Энергодаре. Как сообщил незадолго до брифинга мэр города Максим Пухов, фиксируется рост угроз в районе автозаправочных станций и газораспределительного узла.

Дипломат подчеркнула, что это не случайность, а часть системной работы: бить именно по тому, что даёт свет и тепло.

«Удар по инфраструктуре, связанной с энергетикой», — резюмировала она.

