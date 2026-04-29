Цеха-убийцы уничтожены: ВС РФ накрыли объекты, где ВСУ собирали дроны и катера

Минобороны России заявило о нанесении ударов по ряду объектов ВСУ за прошедшие сутки. Речь идёт о местах сборки, хранения и запуска беспилотников, а также безэкипажных катеров.

«Нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, местам сборки, хранения, запуска БПЛА и безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 139 районах», — сообщили в ведомстве.

Операции проводились с использованием авиации, ракетных войск, артиллерии и беспилотников. В Минобороны отметили, что цели были связаны с обеспечением деятельности украинских сил.

Напомним, что вчера, 28 апреля, Армия России также нанесла масштабное огневое воздействие по военным и стратегическим целям. В ходе недавней операции под прицелом оказались узлы энергетической и транспортной сети, обслуживающие нужды украинской армии.