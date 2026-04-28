«Горячий приём» для наёмников: ВС РФ отработали по важным целям на территории Украины
ВС РФ атаковали места сборки дронов и базы наёмников ВСУ
Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Российское оборонное ведомство сообщило о масштабном огневом воздействии по военным и стратегическим целям. В ходе недавней операции под прицелом оказались узлы энергетической и транспортной сети, обслуживающие нужды украинской армии.
В сводке подчёркивается, что для выполнения боевых задач задействовали весь арсенал: оперативно-тактическую авиацию, ракетные части, артиллерию и ударные дроны. Атака велась комплексно, охватив сразу 142 различных района.
Помимо энергетических объектов, целями стали площадки, где противник собирал, хранил и готовил к пуску беспилотники. Также зафиксированы прилеты по местам временного расположения украинских формирований.
Отдельно в ведомстве отметили уничтожение точек базирования иностранных наемников. По всей видимости, подобная активность — продолжение курса на планомерное разрушение логистических цепочек и боевого потенциала оппонента.
Министерство обороны РФ уточнило, что все запланированные цели были успешно поражены. О возможных последствиях для энергосистемы и транспортного сообщения Украины в деталях пока не сообщается.
Ранее расчёты тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А «Солнцепек» из группировки войск «Север» успешно отработали по позициям противника в Харьковской области. В результате прицельного огня удалось ликвидировать укрепленные районы ВСУ, скрытые в лесистой местности.
