Российские войска за сутки поразили место производства дальнобойных беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, удар также пришёлся по объектам энергетической и портовой инфраструктуры Украины, которые, как утверждают в министерстве, использовались украинскими войсками.

Кроме того, российская сторона заявила о поражении пунктов временной дислокации украинских подразделений и иностранных наёмников. В Минобороны уточнили, что цели были поражены в 143 районах. В операции задействовали оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерию.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение месту производства беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам энергетической и портовой инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах», — сказали в министерстве.

А ранее представитель Кремля прокомментировал вопрос о докладах после атаки дронов на Урал. По словам Дмитрия Пескова, президенту регулярно поступают сводки о происходящем и обстановке вокруг действий киевского режима.