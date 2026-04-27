В центре подконтрольного ВСУ города Запорожье рухнула конструкция с флагом Украины. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

Всё произошло в центральной части города. Местные жители якобы восприняли произошедшее как символический знак, пишут РИА Новости: по версии Рогова, это связали с ожиданием освобождения города от ВСУ и представителей киевского режима.

«Упавший флаг оккупантов вызвал панику у назначенной режимом Зеленского администрации, поэтому они в спешке перекрыли площадь и постарались скрыть от населения случившееся, запрещая снимать и фотографировать», — сказал Рогов.

Запорожская область вошла в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев результаты голосования не признаёт. Сейчас под контролем России находится более 70% региона. Город Запорожье остаётся под контролем украинских войск, а временным административным центром области с марта 2023 года считается Мелитополь.