Стукнул в Telegram «по-соседски»: В Запорожье задержали предателя, сливавшего данные ВСУ

Сотрудники ФСБ задержали 52-летнего жителя Токмакского района Запорожской области по подозрению в государственной измене. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

По данным спецслужбы, мужчина занимался визуальной разведкой. Он собирал сведения о местах базирования и передвижении личного состава, а также военной техники Вооружённых сил РФ. Собранную информацию он инициативно выкладывал в одном из телеграм-каналов.

Проблема в том, что этот канал использовали представители украинских спецслужб. С его помощью они собирали разведданные и планировали ракетно-бомбовые удары по российской территории.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (госизмена). Мужчина взят под стражу. Следственный отдел УФСБ России по Запорожской области продолжает работу.

