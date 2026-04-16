Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

16 апреля, 08:17

Стукнул в Telegram «по-соседски»: В Запорожье задержали предателя, сливавшего данные ВСУ

ФСБ задержала жителя Запорожской области за передачу данных ВСУ через Telegram

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Сотрудники ФСБ задержали 52-летнего жителя Токмакского района Запорожской области по подозрению в государственной измене. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

По данным спецслужбы, мужчина занимался визуальной разведкой. Он собирал сведения о местах базирования и передвижении личного состава, а также военной техники Вооружённых сил РФ. Собранную информацию он инициативно выкладывал в одном из телеграм-каналов.

Проблема в том, что этот канал использовали представители украинских спецслужб. С его помощью они собирали разведданные и планировали ракетно-бомбовые удары по российской территории.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (госизмена). Мужчина взят под стражу. Следственный отдел УФСБ России по Запорожской области продолжает работу.

Ранее Life.ru писал, что ФСБ задержала семь человек за поджоги в пяти регионах России. Задержания прошли в Башкортостане, Красноярском крае, а также в Кировской, Ленинградской и Ростовской областях. Им вменяют поджоги объектов энергетики, транспорта и связи, а также автомобилей сотрудников правоохранительных органов.

Дарья Денисова
