Готовили теракты: ФСБ задержала крымчан, работавших на разведку Украины

Сотрудники силовых ведомств пресекли преступную деятельность двух жителей полуострова. Мужчины намеревались организовать серию взрывов по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины.

Следствие установило, что летом 2024 года один из фигурантов вышел на связь с представителем украинских спецслужб через интернет. Мужчина выразил готовность сотрудничать с противником, а позже убедил подельника, разделявшего антироссийские взгляды, присоединиться к реализации плана.

Подозреваемые вступили в состав террористического сообщества и получили инструкции от своих кураторов. Из тайников злоумышленники извлекли самодельное устройство на основе гексогена и электродетонатор.

Целью диверсантов стали четыре локации. Фигуранты занимались разведкой местности: искали уязвимые маршруты для скрытного подхода и просчитывали точки закладки взрывчатки, чтобы остаться незамеченными для граждан.

Реализовать преступные замыслы им не удалось. Оперативники ФСБ задержали сообщников до того, как те успели привести план в исполнение. Сейчас в отношении задержанных ведутся следственные действия.

До этого ФСБ совместно с МВД и Следственным комитетом задержала семь человек, подозреваемых в поджогах объектов инфраструктуры в разных регионах России. Задержания прошли в Башкортостане, Красноярском крае, а также в Кировской, Ленинградской и Ростовской областях. По данным ведомства, среди задержанных — двое иностранных граждан 2006 года рождения и пятеро россиян 1994–2010 годов рождения.