27 апреля, 01:58

Пушилин: ВСУ бросают силы на стык ДНР, Запорожья и Днепропетровской области

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Украинские войска перебрасывают серьёзные силы для контратак на стыке ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

По его словам, на этом направлении противник видит растущие угрозы для себя. В ответ он стягивает туда внушительные резервы.

«Противник… бросает достаточно серьёзные силы», — отметил руководитель региона в разговоре с ТАСС.

Накануне Пушилин уточнял, что под контролем ВСУ остаётся лишь 15-17% территории Донбасса. При этом Луганская Народная Республика уже полностью освобождена от сил противника.

Ранее украинский главком Александр Сырский признал неудобную правду о ситуации на фронте. По его словам, ВС России наступают почти по всей линии боевого соприкосновения.

Никита Никонов
