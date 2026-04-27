Кошмар для Киева: Главком ВСУ признал неудобную правду о ситуации на фронте
Сырский признал тяжёлую ситуацию для ВСУ на всём фронте
Обложка © Х / CinC_AFU
Главком ВСУ Александр Сырский, который ещё недавно вещал о «контрнаступах» и «нерушимой обороне», сделал тяжёлое для Киева признание. По его словам, ситуация на фронте остаётся сложной для украинской армии, а ВС России наступают почти по всей линии фронта.
«Ситуация остаётся сложной. Противник активизировал наступательные действия практически по всей линии фронта», – написал Сырский.
Ранее Life.ru писал, что глава ДНР Денис Пушилин уточнил: на сегодня под контролем ВСУ остаётся лишь 15-17% территории Донбасса. При этом территория Луганской Народной Республики уже полностью освобождена от неприятеля.
