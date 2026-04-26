ВСУ начали делать ставку на наземных роботов – беспилотные транспортные средства, которые должны заменить человека в самых местах с наибольшими потерями для украинской армии. Об этом пишет британское издание The Independent со ссылкой на источники в командовании.

Так, в 3-й отдельной штурмовой бригаде ВСУ роботами хотят заменить около 30% личного состава. Железки будут тащить на себе 200-600 кг грузов (вместо 20 кг у пехотинца), эвакуировать раненых, минировать поля и атаковать. Живым бойцам обещают оставить только то, что беспилотники не смогут. Звучит как научная фантастика, проблема лишь в том, что российская армия уже научилась превращать эти роботы в груду металлолома.

Пока британские журналисты рисуют светлое будущее без потерь в живой силе, реальность на фронте говорит об обратном. Ранее Life.ru писал, что группировка войск «Запад» только за сутки уничтожила 11 наземных робототехнических комплексов ВСУ, а вместе с ними – американскую САУ Paladin, «Гвоздику» и почти две сотни бойцов.