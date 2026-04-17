Группировка войск «Запад» за сутки нанесла потери украинским вооружённым формированиям в живой силе и технике, также были поражены пункты управления БПЛА и склады боеприпасов. Как сообщил глава пресс-центра группировки Иван Бигма, были уничтожены САУ M109A7 Paladin США и «Гвоздика».

По его данным, были уничтожены до 190 военнослужащих Вооружённых сил Украины (ВСУ). Также выведены из строя две боевые бронированные машины и 17 автомобилей. В перечне потерь техники фигурируют самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, САУ «Гвоздика», буксируемая гаубица «Богдана-Б» и два миномёта. Также сообщается об уничтожении 11 наземных робототехнических комплексов.

Работа средств ПВО и мобильных огневых групп привела к перехвату 16 беспилотников самолётного типа и 36 тяжёлых квадрокоптеров. Дополнительно зафиксировано уничтожение 39 пунктов управления БПЛА. В их числе также станция спутниковой связи Starlink и два полевых склада боеприпасов.

Ранее сообщалось о действиях группировки войск «Север», которая ликвидировала станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав» и три миномёта ВСУ. Бойцы успешно поразили 25 пунктов управления беспилотными аппаратами и 26 дронов самолётного типа. Силами группировки также уничтожены 26 квадрокоптеров типа «Баба-яга».